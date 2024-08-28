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İmamoğlu yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sorunuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda perşembe günü düzenlenecek olan UKOME toplantısını işaret ederek "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununu çözmeye yönelik önemli adımlar atıldığını duyurdu. Başkan İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın ki UKOME toplantısına dikkat çekti.

"Yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı"

Taksi sayısını arttırmayı da amaçlayan yeni sistemle ilgili açıklamasında Başkan Ekrem İmamoğlu "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Her 500 kişiye 1 taksi planı

Bloomberg'e konuşan iki yetkili, AK Parti şehirdeki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalışıyor. Plan henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular. Yetkililer, artışın zamanlamasına daha sonraki bir aşamada karar verileceğini söyledi. Amaç, bugün 861 olan her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşmak.

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