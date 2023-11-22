İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını duyurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını belirtti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlayacaklarını duyurmuştu.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduklarını belirtti.
İBB Başkanı, 7 bin TL'lik evlilik desteğine "İstanbul Senin" uygulamasıyla başvurulabileceğini söyledi.