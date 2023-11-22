  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını duyurdu
Takip Et

İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını duyurdu
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlayacaklarını duyurmuştu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduklarını belirtti.

İBB Başkanı, 7 bin TL'lik evlilik desteğine "İstanbul Senin" uygulamasıyla başvurulabileceğini söyledi.