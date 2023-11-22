İmamoğlu, yeni evlenecek 7 bin 135 çifte evlilik kredisi sağlandığını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlayacaklarını duyurmuştu.



İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduklarını belirtti.



İBB Başkanı, 7 bin TL'lik evlilik desteğine "İstanbul Senin" uygulamasıyla başvurulabileceğini söyledi.