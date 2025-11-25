İmamoğlu yeni mektup adresini paylaştı

Ekrem İmamoğlu, temmuzdaki paylaşımında mektupları İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı adresine istemişti. Ancak 2 Eylül’de mahkeme kararıyla CHP İstanbul yönetimi görevden alınmış, il başkanlığına Gürsel Tekin atanmıştı.

İmamoğlu, X’ten ‘cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği’ mektuplarını Ankara’daki bir adrese beklediğini duyurdu.

"Bana güç ve destek verdiniz"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Sevgili Mektup Arkadaşlarım; Bugüne kadar binlerce mektubunuzu okudum. Bana güç ve destek verdiniz. Gönüldaş ve yoldaş oldunuz. Beni evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak köyünüze, ilçenize, şehrinize hatta dünyanın farklı yerlerindeki evlerinize misafir ettiniz. Her cümleniz bana bunu hissettirdi. Okuma yazmayı yeni öğrenenlerden, bebekleri ve küçük çocukları adına yazan anne-babalardan, yeni doğacak bebeklerinin duygularını yazan annelerden muhteşem mektuplar aldım, çok güzel duyguları yaşadım. Kısacası her kesimden, her yaştan, her bölgeden ve her deneyimden insanımızın; sözlerinin gücü ve kuvvetiyle özgürleştim. Sizden duymaya, öğrenmeye ve çok çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, cezaevinde oluşan yoğunluk nedeniyle mektupların "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara" adresine gönderilmesi isteğinde de bulundu. İmamoğu, "Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim. Sizleri sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum. Her şey çok güzel olacak." dedi.