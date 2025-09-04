  1. Ekonomim
  İmamoğlu: Yönetime geldiğimizde üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız
İmamoğlu: Yönetime geldiğimizde üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde nitelikli eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız. Her çocuğumuzun bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş ve kamusal eğitime parasız ulaşmasını güvence altına alacağız." dedi.

İmamoğlu: Yönetime geldiğimizde üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında okulların açılmasıyla artan eğitim maliyetlerine dikkat çekti. İktidara gelmeleri halinde bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş ve kamusal eğitime parasız ulaşımı sağlayacaklarını vadeden İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Okullar açılıyor ama ne yazık ki ailelerimizde sevinçten çok kaygı hakim. Çünkü eğitim maliyetleri geçen yıla göre yüzde 56 arttı. Bir çocuğun okul çantası, forması, ayakkabısı, kırtasiyesi, yemek ve ulaşım masrafı ilkokulda 31 bin lirayı, lisede 36 bin lirayı buldu. 'Bağış' adı altında alınan kayıt paraları, servis ücretleri ve en karşılanması gereken en temel ihtiyaçlar bile aileler için büyük yük haline geldi. Bu tablo, eğitim hakkını bir ayrıcalığa, çocuklarımızın hayallerini ise aileleri tarafından satın alınması zorunlu bir hizmete dönüştürüyor.

Ailelere ama en çok da ülkemizin geleceği çocuklarımıza sözümüz olsun. Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde nitelikli eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız. Her çocuğumuzun bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş ve kamusal eğitime parasız ulaşmasını güvence altına alacağız. Okullarımızın ve öğrencilerimizin temel ihtiyaçları için özel bütçeler oluşturacağız. Çünkü çocuklarımızın hayalleri satılık bir hizmet değil geleceğimizin teminatıdır."

