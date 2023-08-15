İmamoğlu'dan adaylık açıklaması
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili tavrı merak edilen İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul ittifakı için elinden geleni yapacağını belirterek, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." dedi. İmamoğlu, "Ben adayım demedim, yola çıkıyorum dedim." açıklaması yaptı.
Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de Mart 2024 seçimleri için alacağı karar merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
- Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum
- İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.
- Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin bu şuurla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.
- Bu süreçte özellikle CHP'li yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım Mayıs 2023 seçiminde yaşadığımız hayal kırıklığı beni çok derinden üzmüştür.
- 28 Mayıs'tan sonraki tavır seçmenleri anlamaktan uzak.
- Partimin değişimi siyaset hayatımın önemli misyonudur.
- Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. İkinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde toplumsal ve siyasal muhalefetin yerel seçimleri kazanması bir zorunluluktur.
- Kentine sahip çıkan oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. Tüm vatandaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanın her şey çok güzel olacak.
- Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum.
- Ben hala Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle geleceğe coşkulu şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.
- 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullular ile tekrar İstanbul İttifakı kurmaya geliyorum. Adayım demedim yola çıkıyorum dedim.
İstanbul ve Türkiye’ye Sesleniş https://t.co/JJ2KywgDqn— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 15, 2023