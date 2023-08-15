İmamoğlu'dan adaylık açıklaması

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de Mart 2024 seçimleri için alacağı karar merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum

- İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.

- Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin bu şuurla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

- Bu süreçte özellikle CHP'li yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım Mayıs 2023 seçiminde yaşadığımız hayal kırıklığı beni çok derinden üzmüştür.

- 28 Mayıs'tan sonraki tavır seçmenleri anlamaktan uzak.

- Partimin değişimi siyaset hayatımın önemli misyonudur.

- Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. İkinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde toplumsal ve siyasal muhalefetin yerel seçimleri kazanması bir zorunluluktur.

- Kentine sahip çıkan oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. Tüm vatandaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanın her şey çok güzel olacak.

- Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum.

- Ben hala Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle geleceğe coşkulu şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.

- 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullular ile tekrar İstanbul İttifakı kurmaya geliyorum. Adayım demedim yola çıkıyorum dedim.