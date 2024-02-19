İmamoğlu'ndan Akşener'in 'Bu şehri yönetemez' açıklamasına cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'teki İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İTO'nun İstanbul'un dünya ölçeğindeki çok önemli bir kuruluşu olduğunu söyledi.

İTO'nun temsil ettiği meslek gruplarının ve içerdiği ticari kuruluşların çok sayıda olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İBB'yi bir yerel yönetim çatısı olarak gördüğümüzde en önemli, en birinci sıradaki paydaşlarından birisi diyebilirim" şeklinde konuştu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç ise İmamoğlu'nu misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul iş dünyası olarak beklentilerini ve hedeflerini kendileriyle paylaşma imkanı bulduklarını kaydeden Avdagiç, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarına cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, ziyaret çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez." şeklindeki açıklamaları anımsatılan İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşehrimize, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük bir tarif olursa bu kapsamda elbette cevabını veririm. Bu söylenen, siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A, B partisi ya da A, B partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek, önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde, tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu."