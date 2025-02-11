İmamoğlu'dan gözaltı kararlarına sert tepki: Erken seçim istiyoruz

CHP’nin Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarıyla birlikte 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yargıyı siyasallaştırdığını iddia ederek, "Erken seçim istiyoruz. O sandık, halkın isteğiyle erken gelecek. Sandık, sizin istediğiniz zaman değil, milletin arzusuyla gelir." şeklinde açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Erken seçim istiyoruz, sandık milletin isteğiyle gelecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerine yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonlarına tepki gösterdi. İmamoğlu, gözaltına alınan 2 belediye başkan yardımcısı ve 7 ilçe meclis üyesinin seçimlere kadar normal işlerini yapan ve hayatlarına devam eden kişiler olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra aniden 'terörist' ilan ediliyorlar. Tıpkı 65 yaşında 'terörist' ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde kazandığı başarıya dikkat çeken İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki 12 ilçe belediyesini kaybettiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 1 milyon oy farkı attığını belirtti. İmamoğlu, “O başarıyı sindireceksiniz, öyle ya da böyle sindireceksiniz” diyerek, "Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek ve çeşitli kılıflar altında yaptığınız siyasi operasyonlara izin vermeyeceğiz" dedi.

İktidarın, Cumhurbaşkanlığı makamının ve koltuğunun kimseye miras olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören ve milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin bedelini ödüyoruz. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, sosyal çürüme ve siyasal çürüme ile ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, erken seçim talebini yineleyerek, "O sandık erkenden gelecek. Sandık, millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek!" şeklinde konuştu.