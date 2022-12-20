İmamoğlu'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP grup toplantısı için Ankara’ya geldi. Grup toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki makamında kabul ettiği İmamoğlu, buluşmaya ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler. pic.twitter.com/lh3wYopxSH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 20, 2022

Görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Grup toplantısı sonrası açıklama

CHP grup toplantısının ardından İmamoğlu, TBMM’den ayrılırken, basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Baba-oğul gibiyiz." sözlerine ilişkin İmamoğlu, "Gurur duydum, öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey, bugün bunu dile getirmesi de benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir." dedi. İmamoğlu, "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusu üzerine ise "Düğüm yoktu ki." yanıtını verdi.