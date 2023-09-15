İmamoğlu'dan Özgür Özel paylaşımı
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
CHP değişirse Türkiye değişir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 15, 2023
Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.#DeğişiminYüzyılı #YüzyılınDeğişimi #ÖzgürÖzel #CHP @eczozgurozel
İmamoğlu paylaşımında Özel'i de etiketleyerek, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Değişimin Yüzyılı. Yüzyılın Değişimi.” ifadelerini kullandı.