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İmamoğlu'dan Özgür Özel paylaşımı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu paylaşımında Özel'i de etiketleyerek, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Değişimin Yüzyılı. Yüzyılın Değişimi.” ifadelerini kullandı.

 

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