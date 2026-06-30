İmamoğlu'dan Özgür Özel paylaşımı: Onlar bu fotoğrafa iyi baksın

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından Özgür Özel'in Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde çekilen bir kare paylaşıldı.

Kareye Ekrem İmamoğlu'nun şu notu düşüldü:

"Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca milleti çaresiz bırakacağını sananlar bu fotoğrafa iyi baksın!

Milletin adalet, demokrasi ve refah umudunu binalara, tabelalara zimmetli zannedenler büyük bir hüsrana uğrayacak. Umut her adımda daha da büyüyecek."