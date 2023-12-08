İmamoğlu'dan Somali Lideri'nin 'kaçak' oğluyla ilgili tepki: Kaçışına fırsat veren zihniyet...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından Moto-Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle sonuçlanan kazada bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' ortaya çıkan Somali Lideri'nin oğlu hakkında açıklamada bulundu. İmamoğlu gün içerisinde Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenilen bu kişiye dair yaptığı paylaşımda "Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir" ifadelerini kullandı. Paylaşımın tamamı şöyle:

Moto-kurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu… pic.twitter.com/zLhzX7JiSa — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 8, 2023

"Moto-kurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir."

"Peşini bırakmayacağız"

İmamoğlu daha öncesinde de olaya dair bir yorumda bulunmuş, konuya dair "Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!" diye açıklama açıklama yapmıştı.