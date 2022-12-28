İmamoğlu'dan Soylu'ya: Bu kuyruklu bir yalan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, İBB ile ilgili açılan 'terör soruşturması'yla ilgili düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz?' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek Soylu'ya cevap verdi.

Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN @RTErdogan — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 28, 2022

İmamoğlu, Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan @RTErdogan." ifadelerini kullandı.