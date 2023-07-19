İmamoğlu'dan 'toplantı' açıklaması: Gizli bir tarafı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski ve mevcut CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı, dün akşam YouTube üzerinden yayımlanmıştı.

İmamoğlu, bu sabah katıldığı programda gazetecilerin konu hakkındaki soruları yanıtladı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur. Partinin Parti Meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular, partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.”

Videonun nasıl sızdırıldığıyla ilgili de İmamoğlu, “Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var? Partinin içinde mi var, dışında mı var; ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada, bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz. Teşekkür ederim.” dedi. (ANKA)