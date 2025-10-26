İmamoğlu'na "casusluk" soruşturmasında flaş gelişme: Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öne sürüldü

  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Casusluk soruşturmasında iddiaların odağındaki Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öne sürüldü.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk" soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu ve seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan soruşturma kapsamında bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

CHP, süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu'na destek amacıyla bugün adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu.

İsviçre'de bir programda olan CHP lideri Özgür Özel, programını yarıda keserek bugün Çağlayan'a geldi.

İstanbul Valiliği Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerine miting ve eylem yasağı getirdi.

İmamoğlu "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı: İşte ilk sözleriEkrem İmamoğlu, "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldiGündem

Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu iddia edildi

Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın dahil olduğu "casusluk" soruşturmasında iddiaların odağındaki isim Hüseyin Gün olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Hüseyin Gün'ün 500 sayfalık bir ifade verdiği belirtildi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ifade edildi.

Haberde, "Gün, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşaatlarda bulunduğu öğrenildi" denildi.

