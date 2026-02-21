İmamoğlu'na görüş izni verilmiyordu, Bakan Gürlek'ten açıklama geldi
CHP'li milletvekillerinin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izini alamadıklarını söylemelerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Gürlek, görüş izinlerindeki aksaklığın bakanlıktakı idari kadro değişimi nedeni yaşandığını belirtti.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP milletvekillerinin tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin alamamasını Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sorduğunu açıkladı. Burhan, Bakan Gürlek'in herhangi bir engelleme durumunun söz konusu olmadığını söylediğini aktardı.