İmamoğlu’na hapis cezası ve siyaset yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan siyaset yasağı anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.

Duruşmada yaşananlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savcı, Ekrem İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı okudu.

İmamoğlu’nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi ancak mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu bildirdi.

Son savunmalar için duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verildi. Duruşma saat 16.07’de yeniden başladı. Saat 17.30’da karar için yarım saatlik ara verildi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Mahkeme kararı sonrası İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.