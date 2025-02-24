İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında ifade tarihi değişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma soruşturması kapsamında savcılığın 26 Şubat’ta ifade vermesi için yaptığı davete, kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu. HalkTV'de yer alan habere göre, İmamoğlu'nun yeni ifade tarihi 5 Mart olarak belirlendi.

"Yarın açıklama yapılacak"

Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili bilgi ve belgelerin yarın açıklanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın İBB Başkanımızın manipüle edilen diploması konusunda tüm belge ve bilgiler kamuoyuna açıklanacak ve gerçeği tüm milletimiz görecektir. Asıl soru şu, milletimiz Erdoğan’ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan’da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi? Bir gün sayın Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarını da tanıyabilecek miyiz?"