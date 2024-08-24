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'İmamoğlu'na siyasi yasak geldi' iddiasına avukatından yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezasının kesinleştiği yönündeki haberleri yalanlayarak "Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. " dedi.

Haber Merkezi
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'İmamoğlu'na siyasi yasak geldi' iddiasına avukatından yanıt
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkiline 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası verilen ve istinafa taşınan davada kararın kesinleştiği yönündeki haberleri yalanladı.

"Bu hukuksuz karar halkın vicdanından zaten döndü"

Polat, X hesabından yaptığı açıklamada, "'Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. Bu hukuksuz karar halkın vicdanından zaten döndü, umarım ve dilerim ki yargı da bu hukuksuzluğa daha fazla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu: İstinaf’ın sürecini takip ediyoruz

İmamoğlu da söz konusu haberlerle ilgili 20 Ağustos'ta, “Bana göre Türkiye Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir dava var mıdır bilmiyorum. Çok fazla adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu bir dava bile değil. İstinaf’ın sürecini takip ediyoruz. Alt mahkemenin kararı var, İstinaf’taki karara göre üst mahkemesi var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem de milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez" açıklamasını yapmıştı. 

'Ahmak' davası 

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. İstinafın cezayı onaması halinde İmamoğlu kararı Yargıtay'a taşıyacak. 

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