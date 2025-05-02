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İmamoğlu'ndan "19 Mart darbesi nasıl yapıldı?" belgeseli

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart süreciyle ilgili 45 dakikalık video paylaştı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan "19 Mart darbesi nasıl yapıldı?" belgeseli
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" diyerek youtube hesabından 45 dakika 31 saniyelik bir video yayınladı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" ifadesi kullanıldı

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