  İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın

200 gündür tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda "İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın" denilen bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
Yaklaşık yedi aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" isimli hesabından 200'üncü gün paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda "Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz" dendi.

İmamoğlu, iddianamenin de bir an önce hazırlanmasını ve yargılamanın tutuksuz yapılmasını talep etti.

