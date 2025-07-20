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İmamoğlu’ndan Altan Öymen için taziye mesajı: Demokrasi savunucularına ilham oldu

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan Altan Öymen için taziye mesajı: Demokrasi savunucularına ilham oldu
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CHP eski Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen, hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş, demokrasi savunuculara hep ilham oldu.

1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı.

Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum.”

Cenaze programı belli oldu

Gazeteciler Cemiyeti, "Eski başkanlarımızdan Altan Öymen'in naaşı 21 Temmuz Pazartesi günü Ankara'ya getirilerek TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde tören yapılacaktır. 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da toprağa verilecektir" açıklamasında bulundu.

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