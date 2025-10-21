İmamoğlu'ndan Arnavutköy mitingine çağrı: Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP’nin İstanbul Arnavutköy’deki Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı “Millet İradesine sahip Çıkıyor” mitingine katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Arnavutköy’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 22 Ekim Çarşamba 19.30 Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı."