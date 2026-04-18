İmamoğlu'ndan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki

Ekrem İmamoğlu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı düzenlenen operasyona ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yayınladığı mesajında, "Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak" diyerek bir kez daha iktidara meydan okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gece yarısı operasyonuyla göz altına alınması bunun göstergesidir.

Bilinmelidir ki; bu baskılar, bu gözdağları, bizi bir milim bile geri attırmaz. Çünkü siz aslında birkaç siyasetçiyle, birkaç belediye başkanıyla değil; doğrudan milletin iradesiyle kavga ediyorsunuz. Ve o irade, günü geldiğinde sandıkta mutlaka hükmünü verecektir.

Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak, pusulada milletin adayı da, milletin destek vereceği parti de olacak. Hodri meydan!"