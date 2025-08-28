  1. Ekonomim
  İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür
İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’ndaki mitinge katılan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür etti.

İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür
Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, 19 Mart’ta düzenlenen operasyonla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek üzere CHP'nin dün Beyoğlu'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. 

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından belediye başkanlarının desteğine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Silivri’den, 'Altıncı Daire' adıyla kurulan ilk belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin meydanını dolduran cesur halkımızı selamlıyorum. Zor zamanlarda Beyoğlu’ndaki mitingimize katılarak davamıza destek veren Avrupalı Belediye Başkanlarına ve temsilcilere de içten teşekkürlerimi sunuyorum: Barcelona Belediye Başkanı ve EuroCities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vassil Terziev, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic, Timi?oara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Utrecht Belediye Başkanı ve Hollanda Belediyeler Birliği Başkanı Sharon Dijksma, Madrid Belediye Başkan Yardımcısı José Francisco Antonaya, Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak ve Brescia Belediye Meclisi Üyesi Francesco Tomasini. Gösterdiğiniz dayanışma, Türkiye’mizin hak ettiği demokratik gelecek için verdiğimiz mücadeleyi güçlendiriyor."

Gündem
