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İmamoğlu'ndan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu X hesabından "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Ya hep beraber ya hiçbirimiz
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 

Barım'ın tutuklanmasına ilk tepkiler de gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından " Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı. 

İmamoğlu'nun bu paylaşımından dakikalar sonra Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan benzer şekilde, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." tepkisi geldi. 

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