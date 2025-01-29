İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: İstanbul'da sözün geçiyor mu? Cevap versin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Dün de söylemiştim. Yani dokunan yanar dönemi yaşatmaya devam ediyorlar. Tamamen hukuksuz, tamamen hukuku işletmeye ve gerçekten adaleti topluma yaşatmaya kararlı, bu süreci prensipli bir şekilde yerine getirmenin ötesinde ne yaptığını bilmeyen ve toplumun temel değerlerini zedeleyen, insanların adalete olan inancını zedeleyen bir süreci İstanbul'da üzülerek söylüyorum ki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük kaygı içindeler"

İktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Büyük kaygı ve telaş içindeler. Bu telaşla baskı yapıyorlar. Bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar demokrasi kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek. Bu saldırılarla bizi firenleyeceklerini zannediyorlar, asla değil. Onlarla mücadelem devam edecek. Bu mana da Sayın Bakan'dan tam da beklediğim cevaplar geliyor" diye konuştu.

'Bakan Tunç soruma cevap versin'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına değinen İmamoğlu, "Sayın Bakan tam da beklediğim gibi konuştu. Ben de şimdi ona soruyorum; sayın Bakan İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Sakın öyle 'bağımsız yargı' diye tweet atma. Ona cevap versin, bana hakaret etmeyi bıraksın. Umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının tazyikiyle bu süreç sona erer ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşur" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bakan'a sordum 'İstanbul'da sözü geçer mi geçmez mi?' Ona cevap versin, Bana hakaret etmeyi bıraksın. Bak hala cevap veremiyor, polemik ve hakaretle uğraşıyor."