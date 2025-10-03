  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'ndan Barım, Demirtaş, Yüksekdağ, Atalay çağrısı
Takip Et

İmamoğlu'ndan Barım, Demirtaş, Yüksekdağ, Atalay çağrısı

Ekrem İmamoğlu, Ayşe Barım ve diğer hasta tutukluların tahliye edilmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanarak Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay’ın serbest bırakılmasını çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'ndan Barım, Demirtaş, Yüksekdağ, Atalay çağrısı
Takip Et

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor. Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım’ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç hak etmedikleri halde cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek ve tüm hasta mahkumlar ve tutuklular da vicdan gereği tahliye edilmelidir. Aynı şekilde, hukuk ve yasalarımız gereğince AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay’ın tahliyelerini bekliyoruz. Önce Adalet! Önce Hürriyet!"

 

Beyaz Saray: Hamas planı kabul etmezse sonuçları 'çok trajik' olacakBeyaz Saray: Hamas planı kabul etmezse sonuçları 'çok trajik' olacakDünya

 

Bakan Bolat: Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturduBakan Bolat: Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturduEkonomi

 

Gündem
Erbakan: Tek taraflı sözde barış planı tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır
Erbakan: Tek taraflı sözde barış planı tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Özel: Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık
Özel: Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: 50'ye yakın vatandaşımız alıkonuldu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: 50'ye yakın vatandaşımız alıkonuldu
YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi kararı
YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü