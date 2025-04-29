İmamoğlu'ndan Başakşehir mitingi çağrısı: İstanbul’un muhafızlarıyız!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü saat 20.30’da Başakşehir’de düzenlenecek miting öncesi sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üstü kapalı bir gönderme yapan İmamoğlu, “İstanbul’a helikopterin camından, kendi mülküymüş gibi bakanlardan değil; bu şehre milletin kalbinden, gözünden bakanlardanız” ifadelerini kullandı.

"İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz"

İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz."

Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum. İstanbul Senin! İstanbul’un Muhafızlarıyız!" ifadelerini kullandı.