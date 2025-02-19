İmamoğlu'ndan bazı yayın organlarına sert tepki: Manşetleri 'Ekrem' diye atıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, İETT 200 yeni özel halk otobüsü hizmete alım töreninde konuştu. İmamoğlu, yandaş basının İETT'ye yönelik yaptığı haberlere tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Her gün yanlı basında İETT’yi tabiri caizse yalan ve uydurma haberlerle yerle bir etmeye çalışan akıl aynı şeyi metroya, metrobüse yapıyor.

Manşetleri de Ekrem diye atıyorlar. Ekrem bu arada çok güzel isimdir. Gururla taşıyorum, büyük dedemin bana emaneti. Peygamberimizin çok özel isimlerinden birisi taşımaktan da onur duyuyorum. Ekrem’in anlamı mertliktir, cömertliktir. Bunu da taşımaya özenle gayret ediyorum.

Benim ismimi anan bir kısım insanın bolca ismimi anmasını da diliyorum. Kulaklarında çınlasın gece gündüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu

İmamoğlu konuşmasının devamında, İBB olarak, 2019 yılından bu yana karşılaştığı sıkıntılardan bahsederken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

“6 senedir, bize yapılan zulmü sıkıntıyı engellemeleri kitaba döksek Saray’daki kitaplığının dolapları dolar" diyen İmamoğlu, "Bu kadar yaptı yani. 6 yıldır Ekrem’le yatıp Ekrem’le kalkmak… Allah yardımcısı olsun…” ifadelerini kullandı.