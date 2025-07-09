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İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki: İktidar, kaybetmenin tarifsiz korkusu ve telaşıyla saldırıyor

CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlara tepki gösteren Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "İktidar sandıkta kaybetmenin verdiği hırsla ve yargıyı kullanarak intikam almaya çalışıyor. Çünkü ilk seçimde kaybedeceğini görüyor" dedi. İmamoğlu, iktidarın CHP'nin üstünde adliye vesayeti kurmaya çalıştığını ifade etti.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki: İktidar, kaybetmenin tarifsiz korkusu ve telaşıyla saldırıyor
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Üç aydan uzun süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "İktidar sandıkta kaybetmenin verdiği hırsla ve yargıyı kullanarak intikam almaya çalışıyor. Çünkü ilk seçimde kaybedeceğini görüyor. Kaybetmenin tarifsiz korkusu ve telaşıyla saldırıyor" dedi.

Son tutuklamalarla beraber CHP'li belediyelere yapılan operasyonların yargıyla alakası olmadığının tekrar ispatlandığını vurgulayan İmamoğlu, yaşananları iktidarın "CHP'nin üstünde adliye vesayeti kurma girişimi" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu paylaşımını, "Kimsenin şüphesi olmasın, milletimizin desteğiyle bu karanlık ve bozuk düzeni bitireceğiz. Ülkemizde insan onuruna yakışan bir demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

"Millet iradesine yapılan bir darbe ile karşı karşıyayız"

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"İftiracıların yalan ifadeleriyle CHP’li belediyeleri hedef alan iktidar, siyasetin üstünde adliye vesayeti kurma girişimlerini sürdürüyor.

Son operasyonlarda Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar başkanlarımız tutuklanırken, Abdurrahman Tutdere başkanımız hakkında ev hapsi kararı verildi. Artık ayan beyan ortada ki yargı süreci ile değil, millet iradesine yapılan bir darbe ile karşı karşıyayız.

İktidar sandıkta kaybetmenin verdiği hırsla ve yargıyı kullanarak intikam almaya çalışıyor. Çünkü ilk seçimde kaybedeceğini görüyor. Kaybetmenin tarifsiz korkusu ve telaşıyla saldırıyor.

Ama bilsinler ki bu gittikleri yol, yol değil. Milletin seçme hakkına ve umuduna yaptıkları müdahalelerin mutlaka bir bedeli olacak. Kimsenin şüphesi olmasın, milletimizin desteğiyle bu karanlık ve bozuk düzeni bitireceğiz.

Ülkemizde insan onuruna yakışan bir demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir!"

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