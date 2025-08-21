İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemde

  1. Ekonomim
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM’de CHP milletvekillerinin makamına mektup ve “İBB Kumpas Davası” kitapçığı gönderdi. Mektupta İmamoğlu, “Halkımızın ‘Türkiye’nin kurtuluşu CHP’nin liyakatli ve mücadeleci kadrolarıdır’ diyebilmesi adına sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemdedir” dedi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşknaı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekillerinin TBMM’de bulunan makamlarına mektup ve “İBB Kumpas Davası” başlıklı kitapçık gönderdi.

Milletvekillerine ithafen yazılan mektupta, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin çalışmalarına katkı isteyen İmamoğlu, birliktelik vurgusunda bulundu.

İmamoğlu mektubunda, “Omuz omuza verdiğimiz mücadelemizin en güçlü neferleri sizlersiniz. Ülkemiz için böylesine zor zamanlarda elimi bırakmadığınız, umudu diri tuttuğunuz ve her adımda yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için size kalpten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin “iktidar yürüyüşünün kalbi ve aklı” olduğunu söyleyen İmamoğlu, milletvekillerinden ofisin sosyal medya paylaşımlarını takip edip yaygınlaştırmalarını istedi.

“Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemdedir” diyen İmamoğlu, “Bizi usulsüz soruşturmalarla, tutuklamalarla, iftiralarla durdurmaya çalışanlara karşı en güçlü cevabımız birliğimiz, dayanışmamız ve kararlılığımız olacaktır” dedi.

“İBB soruşturması, seçilmiş iradeye karşı sistematik baskı”

Milletvekillerine gönderilen 35 sayfalık “İBB Kumpas Davası” kitapçığında ise 2019’dan bu yana İBB’ye yönelik açılan dava ve soruşturmalar anlatıldı.

Kitapçıkta, 2014-2018 döneminde İBB başkanları hakkında yalnızca 1 inceleme izni verildiği, 2019-2025 döneminde ise Ekrem İmamoğlu hakkında 40 ön inceleme ve 6 kez inceleme yürütüldüğü bilgisi yer aldı.

