İmamoğlu'ndan CHP'nin Beyazıt mitingi için çağrı: Diplomanı al da gel!

İBB'ye yapılan "yolsuzluk" ve "terör" operasyonlarında soruşturma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta iki kez yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt'ta yapılacak.

Mitinge çağrı yapan İmamoğlu, dün İstanbul Üniversitesi'nin veritabanından silinen diplomasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" dedi.

Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.



Diplomanı al da gel. 😊 pic.twitter.com/v7x2BJsxYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2025

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından silindi

İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

İmamoğlu’nun e-Devlet üzerinden yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olarak görüneceği öğrenildi.

Avukatı diplomanın silindiğini haberini doğruladı

Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, haberi doğruladı.

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve… pic.twitter.com/dcXxsYuOtD — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

Sürecin hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Pehlivan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans diplomasının silinmediği bilgisini paylaştı.

Pehlivan şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Diplomanın iptaline dava açıldı

Avukatı ayrıca İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı dava açtığını da duyurdu.

Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.



Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

Dava açma kararını sosyal medyadan duyuran İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, İmamoğlu'nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yaptığı yatay geçişteki usulsüzlük iddialarına dayandırıldı.

Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıkladı.

İmamoğlu, bu kararı "hukuksuz" ve "siyasi baskı altında alınmış" olarak nitelendirdi. Diploma iptali, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezunu olma şartı nedeniyle, İmamoğlu'nun 2028 seçimlerinde aday olma ihtimalini tehlikeye attı .

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, iptal kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açılacağını, olumsuz sonuçlanması halinde istinaf ve Danıştay'a başvurulacağını belirtti. Gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurucaklarını duyurdu.

Karar, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu "hukuksuzluk" giderilene kadar kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurdu.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında diplomasının iptalinin ertesi günü, 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.