İmamoğlu’ndan diploma kararı sonrası "baskın seçim” çıkışı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaştığı mesajda "23 yaşındaki Ekrem’in” anacığının ak sütü kadar helal diplomasını iptal etmek için en başta talimatı verenden yargı içindeki imza atanlara kadar tamamının yaptığı operasyon" diyerek tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu devamında şunları kaydetti:

"32 yıl sonra yapılan bu hırsızlık, gençlerimizin emeğine, geleceğine ve umutlarına karşı maddi beklenti ve makam menfaati için ortaya konulmuş organize bir hırsızlıktır.

Eğer hesabınız baskın seçimse; Bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. Pek yakında!"