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İmamoğlu'ndan Emniyet'e: Buranın fiziki koşulları kötü, bir hafta İBB'ye verin çağdaş hale getirelim

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığına göre gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emniyet'te, "Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı 1 hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Emniyet'e: Buranın fiziki koşulları kötü, bir hafta İBB'ye verin çağdaş hale getirelim
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV'de Uğur Dündar Arena programına konuk oldu.

Gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan CHP'li Günaydın, "Ekrem Bey, Emniyet’te herkesin gönlünü kazanmış" dedi.

İmamoğlu'nun espriler yaptığını belirten Günaydın, İmamoğlu'nun "'Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı bir hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim'" dediğini aktardı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve '"terör" soruşturmalarında gözaltına alınanlar ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 kişinin ifade işlemleri başladı.

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