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İmamoğlu'ndan 'Enginyurt soruşturması'na tepki: Soru işaretleri giderek büyüyor

CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un grup toplantısındaki sözleri sonrası re'sen soruşturma açılmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan 'Enginyurt soruşturması'na tepki: Soru işaretleri giderek büyüyor
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İzmir Milletvekili Sabri Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Bugün CHP lideri Özgür Özel'in rozet taktığı Enginyurt'a grup toplantısındaki sözleri sonrası re'sen soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarf ettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

"Türkiye Başsavcılığı' kuruldu da haberimiz mi yok?"

İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Enginyurt hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit" soruşturmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında "Türkiye Başsavcılığı' kuruldu da haberimiz mi yok? Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ gibi, CHP milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’a da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hukuka güven, devlet ciddiyeti ve adabı açısından toplumda oluşan soru işaretleri giderek büyüyor. Yargımızın ve değerli mensuplarının saygınlığını korumak adına bu tepkimizi ortaya koymak zorunda kalmamızdan ötürü üzgünüm. Sayın Enginyurt’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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