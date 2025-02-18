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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Bu millet sandığı bekliyor

Silivri’de İstanbul’un 17. Kent Lokantası’nı açan İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek "Artık yönetemiyorsun" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Bu millet sandığı bekliyor
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de İstanbul’un 17. Kent Lokantası’nı açtı. Tören sırasında konuşma yapan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, "Artık yönetemiyorsun" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

"Bu millet hakkını alacağı sandığı bekliyor"

Erken seçim çağrısını yineleyen İmamoğlu, halkın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı bekliyor. Biz seni her gün sandığa davet edeceğiz. Çünkü millet hakkını senden de alacak, yaşadığı zorlukların hesabını senden de soracak. Bunu nerede yapacak? Demokrasinin hazinesi olan sandıkta yapacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı?” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, halkın seçimle hesap soracağını vurgulayarak, “Vatandaş ile sandık arasına kimse giremez. Biz de bir milim geri adım atmadan tam yol ileri diyeceğiz ve milletimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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