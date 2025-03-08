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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Sandıktan kaçanları zangır zangır titreteceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kayseri'de katıldığı İftar programında hükümete göndermelerde bulunarak 'sandık' mesajı verdi. İmamoğlu, “Çözüm nedir, tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz. Sandıktan kaçanları zangır zangır titreteceğiz. Bir avuç zalimin uykularını kaçıracağız” dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Sandıktan kaçanları zangır zangır titreteceğiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, önseçim programı kapsamında Kayseri'de konuştu. İmamoğlu, hükümete ‘sandık’ mesajı gönderdi. İmamoğlu, "Memleketin bereketini kaçıranları evine göndereceğiz” dedi.

 Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Millete hizmet etme hevesini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar. Çözüm nedir, tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz.

"İktidarın koltuğu altından kayıyor" 

Hedefimiz belli sadece seçimi kazanmanın değil, birliğin peşindeyiz. Yerinde sayanlar değil, ayağa kalkıp hedefe ilerleyenler kazanır.

CHP, Türkiye'yi birleştiren güç. TBMM grubumuzun desteğiyle bu yola çıktım. AKP seçmeni de bizi takdir etti. Bu ülkenin meseleleri azalmadı daha da büyüdü. İktidarın koltuğu altından kayıyor. Vatandaşımızın memnuniyeti ile iktidar baskısı da artıyor.

"Bir avuç zalimin uykularını kaçıracağız"

İktidar siyasi operasyon yapıyor. Milletimiz iktidarı bize teslim etmek için gün saymakta. İktidarın koltuğu altından kayıyor. 23 Mart'ta iktidara en korktuğu şeyi sandığı göstereceğiz. Sandıktan kaçanları zangır zangır titreteceğiz. Bir avuç zalimin uykularını kaçıracağız.

Bütün küskünleri unutup el ele verirsek kazanırız. Tek adamlık ve partizanlık bitecek. Tek adamlığın gölgesi bile değmeyecek bu memlekete. Saraya değil mücadeleye adayım. İktidarın yerle bir ettiği her şeyi yeniden inşa edeceğiz."

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