İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro yanıtı: İşimize taş koymayın

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisini ve İBB yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a avukatları aracılığı ile cevap verdi.

Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’nde “İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş olan trafiğini çözüme kavuşturacağız” demişti.

İmamoğlu Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

“’Rakibinden korkan’ yine dayanamamış 7 yıllık yönetimimizi eleştirmiş. İstanbul’u yağma, rant ve talan düzeninden kurtarmamız onun için kâbus olmuş. Bize hapisteyken bile laf yetiştiriyor. Ulaşım demişken; yıllardır yatırım planına almadığınız için yapamadığımız Sefaköy – Beylikdüzü Metrosu’nu ve diğerlerini hızlıca imzalayın da işimize taş koymayın.”