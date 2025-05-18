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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "yasa teklifi” tepkisi: Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırladığını belirtti. İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu, "Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "yasa teklifi” tepkisi: Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık. Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık. Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?"

"Daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz"

"İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş" diyen İmamoğlu, "O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "İmkanı olan bütün CHP’li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız."

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