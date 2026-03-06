İmamoğlu'ndan Fatmanur Çelik ve Hifa İkra açıklaması: Geriye tek bir soru kalıyor!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra’nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklama yaptı.



İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki Hifa İkra… Bir anne ve bir çocuk, şiddetten ve istismardan kurtulmak için mücadele etti. Emniyete gittiler, adliyeye gittiler, devletten koruma istediler. Bir annenin yapabileceği her şeyi yaptı Fatmanur. Bugün geriye tek bir soru kalıyor: Bir anne ve bir çocuk bütün bu adımları attığı halde onları neden koruyamadık?

Resmi açıklamalarda çocuğun sağlık ve güvenlik açısından risk altında olduğu kabul ediliyor. Buna rağmen sorumluların koruma sürecindeki zaaflarının, ağırlıklı olarak “annenin tercihi” üzerinden anlatılması vicdanlarımızı derinden yaralıyor. Çocuk tehdit altındayken sorumluluğu yalnız ve korkmuş bir annenin omuzlarına yükleyen bir yaklaşım kabul edilemez.

Bir anne ve bir kızdan oluşan o güzel aileyi, kaçtıkları şiddet failinden korumayacaksa, o adliyeler, o bakanlıklar, o kurumlar ne için var? Hiçbir çocuk içine doğduğu dünyanın kaderine terk edilmemeli. Hiçbir anne, çocuğunu korumaya çalışırken bu kadar yalnız bırakılmamalı.

Fatmanur kardeşim, Hifa kızım… Sizin yerinizi bir ömürlük gözyaşlarımız dolduramaz. Ama bir daha yaşanmasın diye; Fatmanurların, Hifaların, kadınların ve kız çocuklarının yanında olacağımıza sözümüz olsun."