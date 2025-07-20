İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'e mektup
Ekrem İmamoğlu, YKS’de başarılı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e el yazısıyla bir mektup gönderdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girişte refakat ettiği vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, baba mesleği mimarlık okumak için gerekli puanı aldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Nehir Zeyrek’e el yazısıyla kaleme aldığı mektubu gönderdi.
Ekrem İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadelere yer verildi:
Sevgili kızım Nehir Zeyrek,
Başarılı sınav haberini biraz önce dinledim ve hissettiğim baba mutluluğunu seninle paylaşmak istedim.
Senin çok başarılı olacağına, okulunda, mesleğinde güçlü bir gelecek ile ailenin ve rahmetli babanın da cennetinden seni gururla takip edeceğine eminim.
Bizler de babanın yol arkadaşları olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizleri gururla takip edeceğiz.
Yolun açık olsun Nehir.
Seni çok öpüyorum.
Ekrem İmamoğlu.