İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın Filistin konusunda etkisiz kaldığını ifade etti.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yarım milyondan fazla insanın açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak katliamın durdurulması için iktidar ve muhalefetin güçlü bir ses yükseltmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın Filistin politikasını da eleştiren İmamoğlu, "Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir" dedi.

"Güçlü bir ses yükseltmeliyiz"

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya “olağan” diyebilecek tek bir vicdan yoktur. Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir.

Yardım TIR’ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır.

Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir. Gazze’de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir."