  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
Takip Et

İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın Filistin politikasının etkisiz kaldığının altını çizerek "Gazze’de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
Takip Et

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın Filistin konusunda etkisiz kaldığını ifade etti.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yarım milyondan fazla insanın açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak katliamın durdurulması için iktidar ve muhalefetin güçlü bir ses yükseltmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın Filistin politikasını da eleştiren İmamoğlu, "Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir" dedi.

"Güçlü bir ses yükseltmeliyiz"

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya “olağan” diyebilecek tek bir vicdan yoktur. Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir.

Yardım TIR’ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır.

Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir. Gazze’de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir."

Norveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemiNorveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemiDünya
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumİSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumGündem
Gündem
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak