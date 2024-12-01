İmamoğlu'ndan fötr şapka ile Demirel selamı! Alkışlarla karşılandı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılında İstanbul'da düzenlenen programla anıldı. Süleyman Demirel 100. Yıl Komitesi ve Ülke Politikaları Vakfınca (ÜPV) Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Demirel'in hayatından kesitlerin yer aldığı film gösterimiyle başladı.

Salona girişi sırasında Demirel'in meşhur şapkalı selamını veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, izleyicilerin kahkaha ve alkışlarıyla karşılandı.

"Demirel Türk siyasi tarihinin en uzun kariyerine sahip liderlerinden biri"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirel'in Türk siyasi tarihinin en uzun kariyerine sahip liderlerinden biri ve kendisinin ifadesiyle 6 kere gidip 7 kere gelmiş bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Demirel'in geldiği siyasi geleneğin ve CHP'nin aslında, Türkiye'nin iki büyük siyasi geleneği ve ezeli rekabetini oluşturduğunu belirten İmamoğlu, "Bir yanıyla bunlar aynı kökten gelen iki gelenek. Aralarındaki o siyasi rekabetin geçmişte dönem dönem ne kadar sert ve yıpratıcı olabildiğini hepimiz biliyoruz. Her iki geleneğin mensupları birbirlerine artık 1950'lerin 1970'lerin gözlükleriyle bakmıyor." ifadelerini kullandı.

"Demirel ve Ecevit gergin dönemlerde zorlu bir rekabet sürdürdüler ancak ortak değerleri kaybetmeden çoğaltmayı kendilerine ilke edindiler"

Demirel'in çizdiği çerçevenin, ortaya koyduğu hedeflerin, vurguladığı ilke ve değerlerin kendisi için hayati önemde olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Demirel ve Ecevit gergin dönemlerde zorlu bir rekabet sürdürdüler ancak ortak değerleri kaybetmeden çoğaltmayı kendilerine ilke edindiler ve ortak değerleri zedelemediler, altına dinamit koymadılar. Güçlü kalması konusunda yoğun gayret gösterdiler. Demokrasiye yapılan müdahaleleri ya da demokrasiyi yerle bir etmeye dönük bütün hamleleri de ortadan kaldırmak ve engellemek için en üstün mücadeleyi zor koşullarda aynı cümlelerle birlikte verdiler." dedi.

"Cumhuriyetin eşitlikçi, aydınlanmacı, kalkınmacı özüne derinden bağlıydı"

İmamoğlu, Demirel'in mühendis, başbakan, 9. Cumhurbaşkanı olduğunu ancak kendisini her şeyden önce Cumhuriyet'in bir evladı olarak görmesinin herkes için çok kıymetli olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu köylü çocuk İslamköy'den başlayan hayat yolculuğunda tüm ilerleyiş ve yükselişlerin Cumhuriyet sayesinde olduğuna yürekten inanırdı. Cumhuriyetin eşitlikçi, aydınlanmacı, kalkınmacı özüne derinden bağlıydı." ifadelerini kullandı.

Programda, ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan Subaşı ile Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olan İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar'ın moderatörlüğünde, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem ile Prof. Dr. Mehmet Haberal ve tarihçi, yazar İlber Ortaylı, Demirel için düzenlenen panelde konuştu.

Programa eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partinin ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile Demirel ailesi katıldı.