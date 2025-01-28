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İmamoğlu'ndan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

İBB Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına "Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır." diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Utanç verici bir uygulamadır"

İmamoğlu "Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek." ifadelerini kullandı. 

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