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İmamoğlu'ndan hapis ve siyasi yasak talebine ilk açıklama: Başsavcı incindi diye...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından, "Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış. Milletimiz demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre itibar etmeyene artık itibar etmemektir. Bunu da heybenize yazın" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan hapis ve siyasi yasak talebine ilk açıklama: Başsavcı incindi diye...
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Siyasi yasak ve 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ilk kez açıklama yaptı. Avukat Polat, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığını belirtti. Polat açıklamasında, "İddianame ile ilgili bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin varlığı ve/veya mahkemesince kabul edilip edilmeyeceği de belli değil iken haberini yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"- Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış. Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden iktidar medyasına dağıtılan evrak paniklerinin resmidir. Bu davaları “yakından” takip eden, içeriklerini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masabaşı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor. Milletimiz demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre itibar etmeyene artık itibar etmemektir. Bunu da heybenize yazın"

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit", "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlarıyla bir iddianame hazırladı.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'nun siyasi haklardan mahrum bırakılması ve belirli haklardan yoksun edilmesi talep edildi.

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