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İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına seslendi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj
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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri ve çalışanlarına seslendi, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"İBB’nin çok değerli yöneticileri ve emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri tüm kalbimle kutluyorum.

Sizler; ülkemizin tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, anlamsız saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz.

Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum.

Hep birlikte 6 yıllık emekle var ettiğimiz İstanbul Modeli ile; gelirlerin daraldığı ve daraltıldığı, ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı, her ay acımasız bir biçimde mali kesintilerin yapıldığı, tarihte olmamış bir biçimde İBB kurumunun hırpalandığı bu ortamdaki başarınız, 16 milyon insanımıza verdiğiniz üstün hizmet her türlü takdirin üzerindedir.

Sizlere ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun"

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