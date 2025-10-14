  1. Ekonomim
İmamoğlu'ndan İBB Meclis üyelerine Gazze teşekkürü

Ekrem İmamoğlu, Gazze ile İstanbul’un kardeş şehir olması önergesine destek veren İBB Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu, Gazze ile İstanbul’un kardeş şehir olması için verilen önergeye destek açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Gazze ve İstanbul'un kardeş şehir olmasını ortak önerge olarak İBB Meclisi'ne sunan meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yerle bir edilen, 70 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz. Gazze’de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız." ifadesini kullandı.

 

