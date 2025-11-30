İmamoğlu'ndan "iktidar zamanı" vurgusu: Bu ucube rejimi değiştirmek görevimiz

  1. Ekonomim
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek bizim ve milletimizin görevidir" dedi ve "Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi iktidar zamanı" vurgusunu yaptı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında "Zehirleniyoruz. Suyumuz tükeniyor, topraklarımız çölleşiyor. Yoksullaşıyoruz. Özgürlüklerimiz hedef alınırken toplum tutsak alınıyor" dedi.

"Ülkemizi ve milletimizi dar bir koridora sıkıştıran, çaresiz ve dirençsiz bırakmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diyen İmamoğlu, "Sözü nefret, davranışı ötekileştirme olan; oy vermeyeni hain ve terörist ilan eden sevgisiz ve saygısız bir dil her yana yayılmış durumda. Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek bizim ve milletimizin görevidir" ifadelerini kulllandı.

İmamoğlu, "Adalet, hürriyet, demokrasi ve Cumhuriyet için! Bolluk, bereket, liyakat ve refahın; mutlu, huzurlu ve umutlu bir geleceğin yolu için! Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi iktidar zamanı!" vurgusunu yaptı.

