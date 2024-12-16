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İmamoğlu'ndan iktidara 'Hizmet' mesajı: Milletin parasını millete dağıtmakta ustayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin hizmetlerine yönelik engellemelere dikkat çekerek önemli mesajlar verdi. İmamoğlu, "İstanbulluya hizmet etmek için kreşler, kent lokantaları açıyoruz. Milletin parasını yine milletin yararına kullanmada ustayız. Diğerlerinin neyde usta olduğunu ise herkes biliyor," ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan iktidara 'Hizmet' mesajı: Milletin parasını millete dağıtmakta ustayız
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptı. Konuşmasında "halktan alınanı halka verme" vurgusu yaparak belediyelerin hizmet konusunda azim gösterdiğini söyleyen İBB Başkanı, eşitlikçi bir hizmet anlayışları olduğunu da belirtti.

İmamoğlu, Kazandere ile Pabuçdere Barajları havzasındaki atık suların, baraj sularına karışmasını engelleyen mühim bir yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımla hem İstanbul’un içme suyu kaynaklarından birini hem de çevreyi koruyacağız" dedi.

 "Milletin parasını millete dağıtmakta ustayız"

Başkan İmamoğlu, iktidarın engellemeye çalıştığı hizmetlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"İstanbulluya hizmet için kreşler açıyoruz, kent lokantaları açıyoruz. Biz milletin parasını millete dağıtmakta ustayız. Başkalarının neyde usta olduğunu siz biliyorsunuz. Bugün de yine milletin parasıyla millete yapmamız gereken bir hizmeti yapıyoruz. İnşallah milletimizin üstüne kara bulut gibi çöken ekonomik sorunları çözdüğümüz, milletimizin hukuka dair hiçbir sorunu olmadığı, çocuklarımızın rahatça yaşadığı, insan ayırmacılığının asla kapımıza uğramadığı bir gelecek inşa ederiz."

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