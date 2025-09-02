İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Bu yolun geri dönüşü yok, siz de biliyorsunuz. Adım adım gidiyorsunuz. Bir asırdan fazladır hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren bu aziz millet değil, bir avuç insan yani siz yenileceksiniz" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Canınız istediğinde bindiğiniz, canınız sıkılınca indiğiniz demokrasi treni yepyeni bir sefere çıkıyor. Milletimiz, sahibi olduğu koltuğu devralmaya hazırlanıyor."

"Sarayınızda emirler yağdırıyorsunuz"

"Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz" diyen İmamoğlu, "İhtişamlı sarayınızda emirler yağdırıyor, 'İmamoğlu’nu bitirin' diyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları kaydetti: "Evet, korkuyorsunuz. Çünkü devlete ve millete nasıl bir zarar verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yarısı açlık sınırının altında yaşayan milletimizin sabrının taştığını görüyorsunuz."

"Yol arkadaşlarınız sizden sonrasına hazırlanıyor"

"Millet sizi istemiyor. Herkes bu işin bittiğini görüyor" diyen İmamoğlu, "Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor. Artık gitme vakti… Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın. Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi 'mertçe' yapın" ifadelerini kullandı.